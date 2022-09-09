تبدأ من 355 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات سيدان صينية في مصر |صور

تقدم الشركات الصينية مجموعة ضخمة ومتنوعة من السيارات داخل السوق المصري مثل سيارات الـ SUV الكبيرة وسيارات الكروس أوفر وسيارات السيدان صاحبة الشعبية البيرة نظراً لأسعارها الاقتصادية.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أحدث الأسعار لـ 5 سيارات سيدان صينية في السوق المصري.

سيارة MG5 موديل 2022

سيارة MG5 موديل 2022

تعتمد سيارة MG5 موديل 2022 على محرك بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تبلغ 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كيلومتر / ساعة في مدة زمنة تصل الى 12.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة.

الأسعار الرسمية لسيارة MG5 موديل 2022

سيارة MG5 موديل 2022 الفئة الأولى STANDARD بسعر 355.000 جنيه.

سيارة MG5 موديل 2022 الفئة الثانية COMFORT بسعر 380,000 جنيه.

سيارة MG5 موديل 2022 الفئة الثالثة LUXURY بسعر 400,000 جنيه.

سيارة MG 6 موديل 2022

سيارة MG 6 موديل 2022

جاءت سيارة MG 6 موديل 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تبلغ 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 7 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة.

الأسعار الرسمية لسيارة MG 6 موديل 2022

سيارة MG 6 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 480,000 جنيه.

سيارة MG 6 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 500,000 جنيه.

سيارة MG 6 موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 505,000 جنيه.

أيولوس A30 موديل 2022

أيولوس A30 موديل 2022

تعتمد السيارة أيولوس A30 موديل 2022 على محرك محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة تصل الى 150 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة.

الأسعار الرسمية للسيارة أيولوس A30 موديل 2022

تقدم السيارة أيولوس A30 موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 455 الف جنيه.

جاك J7 موديل 2022

جاك J7 موديل 2022

تأتي السيارة جاك J7 موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4772 مم للطول، وبعرض يبلغ 1820 مم، و 1492 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات.

الأسعار الرسمية للسيارة جاك J7 موديل 2022

جاك J7 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 432,000 جنيه.

جاك J7 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 459,000 جنيه.

بيستون B70 موديل 2022

بيستون B70 موديل 2022

تعتمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 على محرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج 169 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات من 7 سرعات.

الأسعار الرسمية للسيارة بيستون B70 موديل 2022.

بيستون B70 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر يصل الى 536 ألف جنيه.

بيستون B70 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر يصل الى 610 ألف جنيه.

بيستون B70 موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر يصل الى 645 ألف جنيه.