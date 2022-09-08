زيادة جديدة على أسعار بيستون B70 موديل 2022.. تفاصيل

شهدت أسعار السيارة بيستون B70 موديل 2022 على فئاتها الثلاثة المطروحة في السوق المصري، وتتراوح قيمة الزيادة بين 76 ألف جنيه حتى 90 ألف جنيه.

بيستون B70 موديل 2022

مواصفات سيارة بيستون B70 موديل 2022

تعتمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 على محرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج 169 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات من 7 سرعات.

بيستون B70 موديل 2022

تتوفر السيارة بيستون B70 موديل 2022 بمجموعة كبيرة من وسائل الأمن والسلامة مثل مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية وامامية للفئات الأعلى تجهيزًا، مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم.

بيستون B70 موديل 2022

جاءت السيارة بيستون B70 موديل 2022 من الخارج بتصميم حديث وأنيق يغلب عليه الطابع الرياضي الشبابي، ويتضح ذلك من خلال فتحة سقف كهربائية بحسب الفئة المطروحة، مع جنوط رياضية انيقة المظهر، ومقدمة مميزة تتمتع بمظهر اكثر عدوانية، عبر الشبكة الأمامية ذات المقاطع الهوائية المتعددة، بالإضافة مصابيح حادة، والكثير من اللمسات الخارجية العصرية.

بيستون B70 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيستون B70 موديل 2022

بيستون B70 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر يصل الى 536 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.

بيستون B70 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر يصل الى 610 ألف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه.

بيستون B70 موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر يصل الى 645 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف جنيه.