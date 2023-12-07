شاهد| شيري Omoda 5 العائلية الجديدة

أطلقت شركة شيري الصينية سياراتها الجديدة التي يطلق عليها اسم شيري Omoda 5 الجديدة، وتنتمي Omoda 5 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وستظهر السيارة رسميا العام المقبل 2024 ، وستظهر بطول 4.40 متر .

محرك شيري Omoda 5 الجديدة

- محرك شيري Omoda 5 الجديدة :

محرك شيري Omoda 5 الجديدة

تعتمد سيارة محرك شيري Omoda 5 الجديدة على محرك بنزين 4 أسطوانات ، سعه 1600 سي سي ، وينتج قوة 200 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

محرك شيري Omoda 5 الجديدة

والجدير بالذكر أن شركة شيري تعمل علي طرح نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها Omoda 5 خلال العام القادم ، وستحتوي علي بطارية سعتها 64 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مسافة سير تصل الي 440 كم/ساعة .