شيري تقدم لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية .. بهذا السعر

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعززي تواجدها في هذا المجال، حيث تستعد للكشف عن نسختها الجديدة لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية في السوق الصيني، تحديدًا في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.

وتأتي السيارة شيري لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية بتعاون مشترك مع هواوي، وتضم هذه النسخة باقة من التقنيات القوية والتي تجعلها واحدة من اتبرز منافسين النسخة بي واي دي هان الشهيرة، وتتميز نجمة هذا الموضوع، بالعديد من التقنيات القوية والتي نستعرضها في السطور القادمة.

شيري لوكسيد LUXEED S7

تضم السيارة شيري لوكسيد LUXEED S7 محرك كهربائي احادي مثبت بالمحور الخلفي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 292 حصان، واصدار اخر مدعوم بمحركين إلكترونيين مع قوة اجمالية قدرها 496 حصان وبتقنية الدفع الرباعي، وبهذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى 100 كم/س في غضون 3.3 ثانية.

شيري لوكسيد LUXEED S7

تحتوي السيارة لوكسيد LUXEED S7 على مقاعد بخاصية التدفئة والتدليك، والتبريد ايضا، بالاضافة إلى شاشة كبيرة تعمل باللمس إختيارية بالناحية الخلفية، إلى جانب الشاشة الاساسية والتي تتوسط قمرة القيادة حيث يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، بالاضافة إلى لوحة عرض البيانات الواقعة أمام السائق.

شيري لوكسيد LUXEED S7

وزودت السيارة لوكسيد LUXEED S7 بمقود حركة متعدد الوظائف، و شحن لاسلكي للهواتف ينتج قوة 50 وات، ومكيف هواء أوتوماتيك، مع عدد من اللمسات العصرية، وجنوط رياضية، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، وحزمة من حساسات الحركة، وكاميرا 360 درجة.

شيري لوكسيد LUXEED S7

ابعاد السيارة لوكسيد LUXEED S7

طول 4,971 مم.

عرض 1,963 مم

ارتفاع 1,474 مم.

قاعدة عجلات بطول 2,950 مم.

شيري لوكسيد LUXEED S7

سعر السيارة لوكسيد LUXEED S7

تتراوح اسعار السيارة لوكسيد LUXEED S7 بين 35.425 و 49.160 دولار أمريكي.