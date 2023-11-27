سيارات صينية عائلية بأسعار مغرية

يقدم الصانع الصيني داخل سوق السيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها ، وذلك بسب بحث المصريين عن سيارات عائلية صينية تحتوي علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ، التي تعمل علي راحة سائقها وركابها ومن ضمن تلك الطرازات شيري تيجو 8، وام جى ار اكس 5، ودفسك ايجل برو، وهافال جوليان، وجيتور X95 .

1- شيرى تيجو 8 برو موديل 2022 :

تستمد شيرى تيجو 8 برو موديل 2022 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وقوة 197 حصان، ويصل سعه خزان وقود شيرى تيجو 8 برو الي 51 لتر .

أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2022



تتوافر سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 للفئة الأولي ، والفئة الثانية سعرها مليون و 205 ألف جنيه .

2- ام جى ار اكس 5 موديل 2022 :

تتسارع ام جى ار اكس 5 موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

أسعار ام جى ار اكس 5 موديل 2022



تباع سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 80 ألف جنيه للفئة الأولي ، و مليون و 100 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 130 ألف جنيه للفئة الثالثة .

3- دفسك ايجل برو موديل 2022 :

سعه خزان وقود دفسك ايجل برو موديل 2022 يصل الي 58 لتر، وتخرج قوة 165 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وعزم دورانها يصل الي 220 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سعر دفسك ايجل برو موديل 2022



سعر سيارة دفسك ايجل برو موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 100 ألف جنيه .

4- هافال جوليان موديل 2022 :

عزم دوران هافال جوليان موديل 2022 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 148 حصان.

هافال جوليان موديل 2022

يبلغ سعر هافال جوليان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري 905 ألف جنيه .

5- جيتور X95 موديل 2022 :

قوة جيتور X95 موديل 2022 تصل الي 197 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 57 لتر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر .

سعر جيتور X95 موديل 2022

تتواجد جيتور X95 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 669 ألف جنيه .