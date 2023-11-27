عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات صينية عائلية بأسعار مغرية

شاهد..سيارات صينية
شاهد..سيارات صينية عائلية بأسعار مغريه

يقدم الصانع الصيني داخل سوق السيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها ، وذلك بسب بحث المصريين عن سيارات عائلية صينية تحتوي علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ، التي تعمل علي راحة سائقها وركابها ومن ضمن تلك الطرازات شيري تيجو 8، وام جى ار اكس 5، ودفسك ايجل برو، وهافال جوليان، وجيتور X95 .

أسعار سيارات شيري موديل 2024 في مصر.. تبدأ من 535 ألف جنيه

ام جي سايبرستر 2024 الكوبيه تظهر لأول مرة

1- شيرى تيجو 8 برو موديل 2022 :

تستمد شيرى تيجو 8 برو موديل 2022 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وقوة 197 حصان، ويصل سعه خزان وقود شيرى تيجو 8 برو الي 51 لتر .

أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2022


تتوافر سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 للفئة الأولي ، والفئة الثانية سعرها مليون و 205 ألف جنيه .

2- ام جى ار اكس 5 موديل 2022 :

تتسارع ام جى ار اكس 5 موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

أسعار ام جى ار اكس 5 موديل 2022 


تباع سيارة ام جى ار اكس 5 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 80 ألف جنيه للفئة الأولي ، و مليون و 100 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 130 ألف جنيه للفئة الثالثة .

3- دفسك ايجل برو موديل 2022 :

سعه خزان وقود دفسك ايجل برو موديل 2022 يصل الي 58 لتر، وتخرج قوة 165 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وعزم دورانها يصل الي 220 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سعر دفسك ايجل برو موديل 2022 


سعر سيارة دفسك ايجل برو موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 100 ألف جنيه .

4- هافال جوليان موديل 2022 :

عزم دوران هافال جوليان موديل 2022 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 148 حصان.

هافال جوليان موديل 2022 

يبلغ سعر هافال جوليان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري 905 ألف جنيه .

5- جيتور X95 موديل 2022 :

قوة جيتور X95 موديل 2022 تصل الي 197 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 57 لتر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر .

سعر جيتور X95 موديل 2022

تتواجد جيتور X95 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 669 ألف جنيه .

شيري تيجو 8 برو تيجو 8 برو موديل 2022 ام جى ار اكس 5 موديل 2022 ار اكس 5 موديل 2022 دفسك ايجل ايجل برو موديل 2022 هافال جوليان جوليان موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

موعد طرح فيكسر Pear الكروس أوفر الكهربائية

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال في الشتاء

شاهد| سيارة بورشه باناميرا 2024 في جيلها الثالث

ميني كوبر 2025 تنطلق بتحديثات جديدة

بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

مواصفات ألفاروميو تونالي الـSUV الجديدة

بـ 200 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك أوتوماتيك للبيع |اعرف المواصفات

سيارات 2023 لـ جميع الفئات بـ950 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة

مسئول إسرائيلي يكشف الخطوط العريضة لاتفاق اليومين المقبلين

التحريك الأخير.. أسعار الذهب في ختام التعاملات بمصر اليوم

البيت الأبيض: بايدن "فزع" من إطلاق النار على 3 فلسطينيين بولاية فيرمونت

شاهد مظاهر الدمار على مخيم الشاطئ.. أكبر من أن توصف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

بطولة غادة عبد الرازق وشيرين رضا.. تفاصيل حكايات حدث بالفعل

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ