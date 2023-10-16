أودي A3 السيدان موديل 2023 تظهر بهذه المواصفات

كشفت شركة أودي الألمانية عن سياراتها الجديدة موديل 2023 ، وأطلق عليها أسم أودي A3 وتنتمي الي فئة السيارات السيدان ، وتقدم الي الأسواق بالعديد من الفئات، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من التكنولوجيات المتطورة .

سيارة أودي A3 موديل 2023

سيارة أودي A3 موديل 2023

- سعه محرك أودي A3 موديل 2023 :

أودي A3 موديل 2023

تحصل سيارة أودي A3 موديل 2023 السيدان علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي ، ينتج قوة 150 حصان ، وتخرج عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئه Dual Clutch .

- مواصفات أودي A3 السيدان الألمانية :

سيارة أودي A3 موديل 2023

تظهر سيارة أودي A3 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، مقعد سائق كهربائي، وأضاءه بألوان داخلية، وتكييف ثنائي المناطق، وبلوتوث، وشاشة عرض ، وأنظمة دمع أندرويد وآبل، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة .