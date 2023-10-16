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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي A3 السيدان موديل 2023 تظهر بهذه المواصفات

أودي A3 موديل 2023 
أودي A3 موديل 2023 

كشفت شركة أودي الألمانية عن سياراتها الجديدة موديل 2023 ، وأطلق عليها أسم أودي A3 وتنتمي الي فئة السيارات السيدان ، وتقدم الي الأسواق بالعديد من الفئات، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من التكنولوجيات المتطورة .

سيارة أودي A3 موديل 2023 

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سيارة أودي A3 موديل 2023 

- سعه محرك أودي A3 موديل 2023 :

 أودي A3 موديل 2023 

تحصل سيارة أودي A3 موديل 2023 السيدان علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي ، ينتج قوة 150 حصان ، وتخرج عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئه Dual Clutch .

- مواصفات  أودي A3 السيدان الألمانية :

سيارة أودي A3 موديل 2023 

تظهر سيارة  أودي A3 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، مقعد سائق كهربائي، وأضاءه بألوان داخلية، وتكييف ثنائي المناطق، وبلوتوث، وشاشة عرض ، وأنظمة دمع أندرويد وآبل، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة .

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