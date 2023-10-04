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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل من سعرها في مصر.. أودي A3 بدون أوفر برايس

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي باقة من أقوى السيارات الفارهة في فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية، ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

اودي A3

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

اودي A3

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

اودي A3

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة اودي A3 "الفئة الكاملة"

موديل 2019 بقيمة 4,642 دولار.

موديل 2020 بقيمة 5,005 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,255 دولار

موديل 2022 بقيمة 5,505 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,755 دولار.

موديل 2023 (هايبرد) بقيمة 7,139 دولار.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة اودي A3 "الفئة المتوسطة"

موديل 2019 بقيمة 4,511 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,863 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,106 دولار.

موديل 2022 بقيمة 5,349 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,592 دولار.

موديل 2023 (هايبرد) بقيمة 6,483 دولار.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة اودي A3 "الفئة الأساسية"

موديل 2019 بقيمة 4,379 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,722 دولار.

موديل 2021 بقيمة 4,958 دولار.

موديل 2022 بقيمة 5,193 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,429 دولار.

موديل 2023 (هايبرد) بقيمة 6,294 دولار.

أودي A3 أوفر برايس الكروس اوفر مجلس الوزراء

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