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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين وبيجو.. أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة في السوق المصري، تعتبر من ضمن الأفضل فئتها، رينو ميجان و بيجو 408 و فورد فوكاس و أوبل موكا وبيجو 408 وسيتروين C4 .

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سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

تستخدم السيارة ستروين C4 موديل 2023 ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، اضافة إلى محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 155 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وحوالي 8.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.

 

أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE RED بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الأولى Trend بسعر 1,040,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,090,000 جنيه   

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,100,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,130,000 جنيه     

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الخامسة Titanium 5DR بسعر 1,135,000 جنيه 

 

أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي.

 

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه     

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الثانية GS LINE بقيمة قدرها 1,249,990 جنيه

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

 أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 975,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 1,180,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 1,300,000 جنيه

بيجو 408 موديل 2023 

بيجو 408 موديل 2023 

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

 

أسعار بيجو 408 موديل 2023 

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 560 الف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 780 الف جنيه.

سيتروين فورد فوكاس اوبل موكا رينو ميجان بيجو 408 سيتروين C4

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