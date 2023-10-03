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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. فورد ايكو سبورت بخصم 70%

فورد ايكو سبورت
فورد ايكو سبورت

تعتبر السيارة فورد ايكو سبورت أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية الصغيرة، وتتميز بمحرك اقتصادي في استهلاك البنزين، بالإضافة لتصميم شبابي أنيق، وتعتبر أحد أشهر السيارات التي شهدت تخفيضا يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 فورد ايكو سبورت 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 فورد ايكو سبورت 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 فورد ايكو سبورت 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة فورد ايكو سبورت 

فورد ايكو سبورت موديل 2019 بقيمة 2,921 دولار.

فورد ايكو سبورت موديل 2020 بقيمة 3,366 دولار.

فورد ايكو سبورت موديل 2021 بقيمة 3,602 دولار.

فورد ايكو سبورت موديل 2022 بقيمة 3,899 دولار.

فورد ايكو سبورت موديل 2023 بقيمة 4,172 دولار.

ايكو سبورت الكروس اوفر البنزين الوديعة الدولارية فورد ايكو سبورت فورد

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