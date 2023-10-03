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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دون أوفر برايس.. اشتر تويوتا ياريس الجديدة بأفضل سعر

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

تويوتا ياريس

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

تويوتا ياريس

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة تويوتا ياريس "الفئة الكاملة"

تويوتا ياريس موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 2,165 دولار

تويوتا ياريس موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 2,395 دولار

تويوتا ياريس موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 2,635 دولار

تويوتا ياريس موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,2071 دولار

تويوتا ياريس موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,432 دولار

 

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