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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا بـ 180 ألف جنيه.. تفاصيل

سكودا أوكتافيا A4
سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 أحد أبرز السيارات الاعتمادية بالسوق المصري، حيث تأتي بمحرك قوي، بالإضافة للعديد من وسائل الأمن والسلامة.

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سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

مواصفات السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

 

الطرق ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

 

تتميز السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط 5 لتر لكل 100 كم للنسخة المانيوال ولكن في النسخة الاوتوماتيك يرتفع الاستهلاك الي 11.7 لتر لكل 100 كم للنسخة الاوتوماتيك.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة سكودا أوكتافيا A4موديل 2003 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

أسعار السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 «مستعملة»

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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