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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. اشتر أوبل أسترا بخصم 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة أوبل استرا أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري، وتتميز بتصميم هاتشباك شبابي أنيق، إضافة للعديد من أنظمة الترفيه ووسائل التكنولوجيا الحديثة، ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

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أوبل أسترا 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

أوبل أسترا 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

أوبل أسترا 

الوديعة البنكية الجديدة لسيارة أوبل أسترا بعد تخفيض قيمتها 70%

أوبل أسترا موديل 2019 بقيمة 3,573 دولارا "الفئة الكاملة"

أوبل أسترا موديل 2020 بقيمة 4,388 دولارا "الفئة الكاملة"

أوبل أسترا موديل 2021 بقيمة 4,723 دولارا "الفئة الكاملة"

أوبل أسترا موديل 2022 بقيمة 5,851 دولارا "الفئة الكاملة"

أوبل أسترا موديل 2023 بقيمة 6,261 دولارا "الفئة الكاملة"

اوبل استرا استيراد السيارات اوبل أسترا هاتشباك الوديعة الدولارية

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