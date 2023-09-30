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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. فيات X500 بأقل من سعرها في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة فيات X500 أحد أشهر إصدارات الكروس أوفر التي تقدمها العلامة التجارية الإيطالية فيات، والتي تتألق بجيل جديد، وتعتبر أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

فيات X500

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فيات X500

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة فيات X500 بعد تخفيضها 70%

فيات X500 موديل 2019 بقيمة 3,290 دولار.

فيات X500 موديل 2020 بقيمة 3,498 دولار.

فيات X500 موديل 2021 بقيمة 4,296 دولار.

فيات X500 موديل 2022 بقيمة 5,421 دولار.

فيات X500 موديل 2023 بقيمة 5,800 دولار.

 

الكروس اوفر فيات فيات X500 الوديعة الدولارية استيراد السيارات

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