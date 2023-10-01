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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عربيات الغلابة.. 5 سيارات بأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه |اعرف مواصفات

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديًا بديلاً عن شراء السيارات الجديدة وذلك نظراً لارتفاع أسعارها، وتضم سوق المستعمل العديد من الخيارات المناسبة، نستعرض منها 5  سيارات بالأسعار والمواصفات كالآتي:

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سكودا فيليشيا موديل 1997

سكودا فيليشيا موديل 1997

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و  8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997مدعوم بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو مترا في الساعة.

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.

 

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك موديل 2009

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2009 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 68 حصانا، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

فولكس فاجن بولو موديل 1999

حصلت السيارة فولكس فاجن بولو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، تتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومترا/ساعة.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه.

هوندا سيفيك 

هوندا سيفيك موديل 1992

وزودت السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما جاءت السيارة بتجهيزات تتضمن نوافذ كهربائية، وفتحة سقف، بالإضافة إلى قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.

تبدأ أسعار السيارة هوندا سيفيك موديل 1992في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2017

لادا جرانتا موديل 2017

جاءت السيارة لادا جرانتا موديل 2017 بفئتين، جاءت الفئة الأولى بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة تبلغ الى 88 حصان، وعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 سرعات.

وتأتي الفئة الثانية بمحرك سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 105 حصان، وعدد الصبابات 16 ، بينما يبلغ عدد الأسطوانات 4، ونظام جر أمامي، وناقل حركة أتوماتيك يتألف 4 سرعات.

يبدأ سعر لادا جرانتا موديل 2017 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه

السيارات المستعملة لادا جرانتا هوندا سيفيك شيفروليه سبارك سكودا فيليشيا

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