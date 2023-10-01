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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين تويوتا كورولا وفيات تيبو موديل 2023 بالسوق المصري

الفرق بين تويوتا
الفرق بين تويوتا كورولا و فيات تيبو موديل 2023 بالسوق المصري

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات، ويعود ذلك الارتفاع إلى مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات، منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، وذلك أدى إلى تقارب طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 من بعضها البعض.

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين تويوتا كورولا و فيات تيبو موديل 2023 بالسوق المصري :

سيارة فيات تيبو موديل 2023

1- محرك فيات تيبو موديل 2023

تستمد فيات تيبو قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع تيبو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر.

- سعر تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

الفئة الأولي من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثاني من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 975 ألف جنيه .

2- تويوتا كورولا موديل 2023

سيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تنتج تويوتا كورولا عزم دوران يصل الي 71 نيوتن/متر، وتخرج قوة 71 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته 1800 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر .

- سعر كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

الفئة الأول من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 875 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 900 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 920 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 950 ألف جنيه .

الفئة السادسة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 970 ألف جنيه .

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