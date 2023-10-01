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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا هايلاندر الجديدة موديل 2023 في السعودية

تويوتا هايلاندر
تويوتا هايلاندر

شركة تويوتا اليابانية واحدة من أشهر الشركات انتشاراً وشهرة داخل السوق السعودي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ومن ضمن قائمة سيارات تويوتا اليابانية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تويوتا هايلاندر

تعتبر سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 واحدة من السيارات الكروس أوفر المميزة من تويوتا، كما أنها أكبر سيارة كروس أوفر في أسطول سيارات تويوتا، وفي السياق التالي نستعرض أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر داخل السوق السعودي.

تويوتا هايلاندر

تستمد سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 قوتها من محرك هجين رباعي الأسطوانات، بسعة 2.5 لتر، بقوة تصل الى 240 حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ 237 نيوتن متر، مع قير CVT، اوتوماتيكي.

 

كشفت تويوتا عن الجيل الرابع من هايلاندر لأول مرة عام 2021، وجاءت بتصميم خارجي محدث وراقي حيث تتميز بشبك أمامي كبير باللون الأسود مع خطين من الكروم ويتوسطها شعار تويوتا مع المصابيح الأمامية الـLED، ومصابيح ضباب في أسفل الصدام الأمامي، وفي الخلف يظهر الجناح بتصميم جديد وجميل بتجويف في الجوانب لتحسين انسيابية السيارة، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية LED.

 

ومن الداخل جاءت سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 بمقصورة مميز وبتصميم أنيق، وشاشة كبيرة بقياس 8 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد اوتو، وشاشة عدادت بقياس 7 بوصة اختيارية، مع مقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وكونسول وسطي مميز.

تويوتا هايلاندر

تتوفر تويوتا هايلاندر 2023 داخل المملكة العربية السعودية في 3 فئات مختلفة التجهيزات والاسعار، وهي كالآتي:

فئة LE HEV، بسعر 146,625 ريال

فئة GLE HEV 4X4 بسعر 146,625 ريال

فئة LTD HEV 4X4 بسعر 200,790 ريال

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