جدول صيانات تويوتا كورولا حتى 100 ألف كم

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات داخل الشارع المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة، والتجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة وإصدار.

وتعد صيانة السيارة من أهم العوامل التي تمنح سيارتك الافضلية، بالاضافة إلى منحها قدرا كافيا من الاعتمادية، وتجنب الكثير من الاعطال المفاجئة، وإعطائها عمرا افتراضيا اطول، ما يجعلها من الضروريات لقائدي السيارات.

تويوتا كورولا

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" جدول صيانة السيارة تويوتا كورولا..

نبدأ بصيانة الـ 1000 كيلومتر، والتي يتم من خلالها تغيير زيت المحرك والفلتر فقط، بالاضافة إلى مراجعة جميع الاجزاء الداخلية عبر الفحص الفني، وكذلك الامر لصيانة الـ 10 الاف كيلومتر، ولكن مع الكشف على تيل الفرامل.

وتتضمن صيانة الـ 20 الف كيلومتر تغيير زيت المحرك والفلتر، ومراجعة تيل الفرامل بالاضافة إلى تغيير فلتر الهواء مع الصيانات الدورية المعتادة، وكذلك الامر في صيانة الـ 30 الف كيلومتر دون الحاجة لتغيير فلتر الهواء.

أما عن صيانة الـ 40 الف كيلومتر فتتضمن، تغيير زيت المحرك والفلتر، وفلتر الهواء، بالاضافة إلى تغيير زيت الفرامل، والبوجيهات، ومياه التبريد، والسيور، وتعتمد صيانة الـ 50 والـ 60 الف كيلو تغيير الزيت والفلتر وفلتر الهواء، مع متابعة اعمال الفحص الفني وتشمل، العفشة، ورجلاش الفرامل، ومتابعة مستوى المياه.

كما تشمل ايضا متابعة الانوار الامامية والخلفية، والكشف على مكيف السيارة، وتغيير الاطارات في موعدها المحدد سواء عند الحاجة أو عند 40 الف كيلومتر، اما عن صيانة الـ 80 الف كيلومتر فتشمل كلا من، تغيير زيت المحرك والفلتر، طقم البوجيهات، وفلتر الهواء، وزيت الفتيس، وفلتر البنزين، وزيت الفرامل، ومياه التبريد، و السيور وتيل الفرامل.

وتتضمن صيانة الـ 90 الف كيلومتر والـ 100 الف كيلومتر، تغيير زيت المحرك، والفلتر، وفلتر الهواء، بالاضافة إلى متابعة اعمال الكشف الدوري والتي تكون بشكل عام للسيارة.