تويوتا إيكو "هاتشباك" بأفضل سعر للمستعمل .. صور

تمكنت اصدارات شركة تويوتا اليابانية من تحقيق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، وتحديدًا السوق المصري، حيث استطاعت العلامة التجارية أن تكتسب ثقة الكثير، نسبة إلى الاعتمادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى تنوع الاصدارات المقدمة.

وظهرت أحد إصدارات تويوتا عبر صفحات بيع السيارات الكترونيًا وهي في حالة جيدة، حيث تمتمي إلى موديلات ايكو 2002، والتي تقدم باطلالة الهاتشباك، مع طلاء خارجي ذهبي، وعدد كيلومترات يصل إلى 300 ألف كم.

تويوتا ايكو

وجاءت السيارة تويوتا ايكو موديل 2002 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال خماسي النقلات، و بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تويوتا ايكو

وتضم السيارة تويوتا ايكو موديل 2002، مكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة باور، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية التحكم، وريموت كنترول وسنتر لوك للابواب، وفرش من الجلد يشمل الارضية، مع وجود نظام صوتي ترفيهي راديو وكاسيت.

تويوتا ايكو

وتحتوي سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 على مقصورة داخلية رحبة، على الرغم من صغر حجم السيارة، مع وجود فتحات هوائية متعددة، وحامل ثنائي للاكواب، وعدادات سرعة في منتصف المقصورة، بينما تضم من الخارج مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية باللون الفضي، وشبكة أمامية متعددة المقاطع بنفس اللون.

سعر السيارة تويوتا ايكو موديل 2002

تقدم السيارة تويوتا ايكو موديل 2002 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 160 الف جنيه، وننصح كالعادة باجراء الفحص الفني والشامل للسيارة داخليًا وخارجيًا قبل الشراء، للاطمئنان على الحالة العامة والفنية من قبل احد المراكز المتخصصة.