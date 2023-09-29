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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر مرسيدس GLE الجديدة| صور

مرسيدس GLE الـ SUV
مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة

شركة مرسيدس الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات اعلنت رسيما عن سياراتها الجديدة مرسيدس GLE الجديدة، وتنتمي GLE  الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة

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- أبعاد مرسيدس GLE

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة

تأتي مرسيدس GLE الجديدة بطول 4.924 مم، وعرض 2.157 مم، وارتفاع 1.797 مم.


- محرك مرسيدس GLE الـ SUV

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة  مرسيدس GLE علي قوتها من محرك هجين ، بالإضافة الي أنها يوجد منها نسخة الهجين Plug-in، وتخرج قوة تصل الي 380 كيلووات، أي ما يعادل 517 حصان، ويمكنها أن تقطع مدي سير كهربائي يصل الي 103 كم .

- مواصفات مرسيدس GLE  الجديدة

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة

تحتوي مرسيدس GLE  الـ SUV الجديدة علي الكثير من المميزات منها ، صدادات أمامية وخلفية جديدة ، ورسومات إضاءة جديدة، ومصابيح أمامية وخلفية بـ لونين جديدين ضمن برنامج الطلاء، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف، وأنظمة، وبرامج قيادة على الطرق الوعرة، بالإضافة الي تقنية غطاء حيز المحرك الشفاف، ونظام ملتيميديا MBUX من الجيل الثاني ، ووظائف للتحكم بالأوامر الصوتية.

- سعر GLE  الجديدة

مقصورة مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة

تتوافر سيارة  مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة بسعر 97.562 ألف يورو، أي ما يعادل 3 مليون و 177 ألف جنيه تقريباً .

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