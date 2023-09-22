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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مرسيدس موديل 2023 .. تبدأ من مليون و600 ألف جنيه

5 سيارات مرسيدس
5 سيارات مرسيدس موديل 2023

تقدّم نجمة مرسيدس وعملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددًا كبيرًا من السيارات المتنوعة في السوق المصرية، سواء من الناحية السعرية، أو القدرات الفنية التي تتعلق بالمحرك، أو من ناحية التجهيزات الداخلية، والخارجية أيضًا التي تشمل التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشبك والرياضية.

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بكل فئاتها

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مرسيدس موديل 2023 بسعر يبدأ من مليون و600 ألف جنيه

 5 سيارات مرسيدس موديل 2023 

1 - مرسيدس B 200

 

تعد السيارة مرسيدس B 200 هي ارخص طرازات النجمة الالمانية بين موديلات 2023 في مصر، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و675 الف جنيه، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 8.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

 5 سيارات مرسيدس موديل 2023 

2 - مرسيدس GLA

 

تأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 2 مليون 25 الف، وتعد واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار مرسيدس، حيث تتمتع بقدرات فنية تتمثل في محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 163 حصان، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ومدة تسارع قدرها 8.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، وناقل حركة من 7سرعات.

 5 سيارات مرسيدس موديل 2023 

3 - مرسيدس E 200

 

تبدأ اسعار السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 من 2,950,000 جنيه إلى 3,750,000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 197 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تقدر بـ 240 كم/س، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 7.5 ثانية، وناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

 5 سيارات مرسيدس موديل 2023 

4 - مرسيدس E 300

 

تقدم السيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 بسعر 3,950,000 جنيه، وتأتي بمحرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصان، و370 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وزمن للتسارع يبلغ 6.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

 5 سيارات مرسيدس موديل 2023 

5 - مرسيدس GLE

 

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2024 نحو 4,680,000 جنيه، وتعتمد على قدرات فنية تتمثل في محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 367 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، ومدة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.7 ثانية.

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