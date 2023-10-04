بـ 150 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات رينو في مصر

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

تعتبر سيارة رينو كليو موديل 2002 أحد أبرز السيارات المستعملة في السوق المصري ظهوراً على منصات البيع الالكترونية مؤخراً.

رينو كليو موديل 2002

مواصفات السيارة رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة رينو كليو موديل 2002 نحو 186 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر خلال زمن قدره 10.5 : 12.9 ثانية، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 140 ألف كيلو متر.

أسعار السيارة رينو كليو موديل 2002 مستعملة

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.