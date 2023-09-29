أودي Q4 e-Tron الكهربائية تباع بهذا السعر

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q4 E-Tron الكهربائية الجديدة ، وتنتمي Q4 E-Tron الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتظهر Q4 E-Tron بشكل أنيق ، وتصميم مميز .

أودي Q4 E-Tron الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV

- محرك أودي Q4 E-Tron

أودي Q4 E-Tron الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV

تحتوي أودي Q4 E-Tron الكهربائية علي بطارية سعه 77 كيلووات/ساعة، ويمكن لـ Q4 E-Tron أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 562 كم قبل الحاجة لإعادة شحنها ، وتنتج قوة تصل الي 250 كيلووات/ساعة، أي ما يعادل 340 حصان ، وتتسارع وصولا لسرعة 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات Q4 E-Tron الكهربائية

أودي Q4 E-Tron الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV

تتوافر أودي Q4 E-Tron الـ SUV بالعديد من المميزات منها، مصابيح LED نحيفة، وفتحات تهوية كبيرة، وبها بروز قصير، وشريط إضاءة ممتد علي خلفية السيارة بالكامل، وعجلات مقاس 21 بوصة، وبها أيضا مصابيح Matrix-LED، وشاشة مقاس 10.25 بوصة، ونظام ملتيميديا، ونظام ملاحة متطور، وبها ممتص صدمات .

- سعر أودي Q4 E-Tron الجديدة

مقصورة أودي Q4 E-Tron الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV

تباع أودي Q4 E-Tron الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV بسعر 52.950 ألف جنيه، أي ما يعادل مليون و 725 ألف جنيه تقريباً .