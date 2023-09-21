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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف عن أسعار Q8 الجديدة

صدى البلد

اكتسبت سيارة الدفع الرباعي الرائدة Q8 من أودي ترقيات تكنولوجية واسعة النطاق، وتحسينًا في الجودة الملموسة وتصميمًا خارجيًا أبسط، وسيبدأ سعرها من 75.500 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

أودي تكشف عن أسعار Q8 الجديدة

من المقرر أن يتم طرح مجموعة أودي Q8 الجديدة للبيع في 10 أكتوبر، وتتكون من ثلاثة فئات أساسية في المملكة المتحدة: S Line، وBlack Edition، وVorsprung، مما يوفر خيارًا لمحركات البنزين والديزل، وتتصدر المجموعة سيارة Audi SQ8التي تركز على الأداء، والتي تحتوي على إصدار Black Edition ومتغيرات Vorspung.

أودي تكشف عن أسعار Q8 الجديدة

تم تجهيز طرازات S Line للمبتدئين بمقاعد رياضية كهربائية بشكل قياسي، بالإضافة إلى نظام التشغيل بدون مفتاح، وقمرة قيادة رقمية، وشاشة عرض رأسية، والتحكم في المناخ بأربع مناطق، ونظام صوت Bang & Olufsen المتميز.

كما يوحي الاسم، تتمتع طرازات Black Edition بتطعيمات سوداء من الداخل والخارج، بما في ذلك عجلات مقاس 22 بوصة ومرايا الأبواب وشارات أودي. 

تبدأ أسعار سيارات الإصدار الأسود من 80.050 جنيه إسترليني.

أودي تكشف عن أسعار Q8 الجديدة

يبدأ سعر سيارات Vorsprung عالية المواصفات من 99.300 جنيه إسترليني، وهي مزودة بفتحة سقف بانورامية وتوجيه بجميع العجلات ومصابيح أمامية LED قوية وتنجيد جلدي. 

تشتمل المجموعة الأخرى على مقاعد للتدليك ومقاعد خلفية مدفأة وأبواب تغلق كهربائيًا.

يبدأ سعر SQ8 القوي من 97.245 جنيه إسترليني، ويتميز بتصميم خارجي مخصص وعجلات معدنية مقاس 23 بوصة بشكل قياسي، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي  Quattro ونظام تعليق رياضي هوائي متكيف ومساعد ركن السيارة.

أودي تكشف عن أسعار Q8 الجديدة

على غرار سيارة Audi Q8 E-tron التي تم تحديثها مؤخرًا، يتم تزويد منافس BMW X7 للعلامة التجارية الألمانية بتغييرات طفيفة في التصميم، بما في ذلك مصابيح LED المصفوفة، وأسطح أكثر سلاسة، ومداخل هواء أمامية أكبر للحصول على مظهر أكثر عدوانية ونظام عادم جديد يعدك ملاحظة المحرك المحسنة.

يعتبر التعديل المرئي الأكثر وضوحًا هو الشبك المعاد تصميمه، والذي يتلقى مظهرًا جديدًا خاصًا بسيارات أودي الرائدة، ويتميز بتطعيمات عمودية مع تأثير الألومنيوم المصقول، وفي الوقت نفسه، تحصل السيارات عالية الجودة على حواف هيكلية مرمزة بالألوان للحصول على مظهر أكثر بساطة.

تأتي القوة إلى حد كبير من نفس مجموعة المحركات كما كانت من قبل، حيث يستخدم محرك SQ8 الساخن نفس محرك V8مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر بقوة 500 حصان والموجود في بورش كايين توربو ولامبورجيني أوروس، مع إلغاء تنشيط الأسطوانة الذي يسمح لها بالعمل على أربع أسطوانات.

ستتلقى سيارة RS Q8 الأعلى أداءً مجموعة مماثلة من الترقيات في الأشهر المقبلة، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن عن أي تغييرات على محرك V8 بقوة 592 حصانًا.

يوجد أسفل SQ8 سيارة Q8 60 TFSI، التي تستخدم محرك بنزين V6سعة 3 لترات مع شاحن توربيني بقوة 335 حصانًا للتسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 5.6 ثانية.

تستخدم جميع محركات V6 تقنية هجينة خفيفة، والتي تسمح للمحرك بإيقاف التشغيل والتحرك لمدة تصل إلى 40 ثانية في المواقف منخفضة الطلب.

وللمساعدة في منح السيارة المزيد من الحضور المبهر، تتوفر المصابيح الأمامية في Q8 مع مصابيح LED مصفوفية معاد تصميمها لجعل الجزء الأمامي من السيارة يبدو أوسع، ويستطيع السائق الاختيار بين واحدة من "التوقيعات الضوئية" الأربعة باستخدام نظام المعلومات والترفيه.

كما تمت إعادة تصميم المصابيح الخلفية بحواف لامعة، مع دمج شارة أودي الجديدة المزخرفة في شريط الإضاءة.

تحتوي السيارة على وظيفة الإضاءة الديناميكية من أودي، والتي تم تقديمها لأول مرة في Q6 E-tron، والتي يمكن أن تصور رمز تحذير مثلث أحمر على المصابيح الخلفية، جنبًا إلى جنب مع أضواء الخطر، لتحذير السائقين الآخرين من العوائق.

كما هو الحال في الخارج، تم الحفاظ على التغييرات في الحد الأدنى في الداخل.

تتلقى Q8ثلاثة خيارات جديدة للتجهيزات: Sakhir Gold، وAscari Blue، وChili Red، وجميعها ذات تشطيب معدني، تتوفر خمسة تصميمات جديدة من السبائك تتراوح من 21 إلى 23 بوصة.

أصبح نظام المعلومات والترفيه في السيارة الآن قادرًا على تشغيل تطبيقات الطرف الثالث لأول مرة، ما يسمح للسائق ببث الخدمات من Amazon Music أو Spotify، كما تم تزويد شاشة عرض قمرة القيادة الافتراضية أودي برسومات أكثر وضوحًا.

أودي Black Edition لامبورجيني آوروس Q6 e-Tron BMW X7

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