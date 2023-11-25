عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات شيري موديل 2024 في مصر.. تبدأ من 535 ألف جنيه

اسعار سيارات شيري
اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

تقدم شركة شيري الصينية العديد من الطرازات داخل السوق المصري، بين السيدان والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، والفئة العائلية أيضا، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب كل اصدار وفئة من موديلات 2024.

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

شيري تيجو 7 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

شيري تقدم لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية .. بهذا السعر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

1 - شيري اريزو 5 موديل 2024

 

تأتي شيري اريزو 5 موديل 2024 بناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، بينما تستمد الفئة الثانية والثالثة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، وتعتمد جميع الفئات على تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة اجمالية قدرها 114 حصان عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر لكل 3800 دورة في الدقيقة.

 

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام ترفيهي صوتي، وسنتر لوك، مع 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وكاميرا، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS.

 

اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

 

الفئة الاولى بسعر 535 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 580 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 605 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

2 – شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

زودت شيري تيجو 3 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات يضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

 

وتحتوي السيارة على زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الاستخدام، و وسائد هوائية أمامية ثنائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

 

اسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 نحو 720 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

3 - شيرى تيجو 7 موديل 2024 

 

تضم السيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 محرك 1500 CC تيربو، بقوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

 

وتحتوي السيارة على مرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، وفتحة سقف كهربائية، مقود حركة "مالتي فانكشن"، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، كاميرا، قفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، ريموت، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

 

اسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 

 

الفئة الاولى بسعر 830 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 890 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

4 - شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 

 

تستمد السيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، مع قوة اجمالية للمحرك 154 حصانا، و210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل السرعة CVT أوتوماتيك، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

 

وتضم السيارة مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما، نظام صوتي ترفيهي، وحزمة من وسائل الحماية مثل منظومة المكابح وانظمة المساعة، ومثبت للسرعة، ووسائد هوائية للحماية.

 

و شاشة تعمل بالمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقف مركزي، بالاضافة إلى حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية.

 

اسعار السيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 

 

الفئة الاولى بسعر مليون جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و100 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

5 – شيري تيجو 8 وشيري تيجو 8 برو موديل 2024 

 

تضم السيارة شيري تيجو 8 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 145 حصانا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة سداسي النقلات أوتوماتيكي الاداء، بينما تستخدم النسخة تيجو 8 برو موديل 2024 محرك 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 197 حصان، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

 

اسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 

الفئة الاولى بسعر 1,010,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,070,000 جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

اسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2024 

الفئة الاولى بسعر 1,225,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,300,000 جنيه.  

الفئة الثالثة بسعر 1,375,000 جنيه.  

شيري تقنية الفار اسعار أسعار سيارات شيري اسعار سيارات شيري الرسمية اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

موضوعات متعلقة

شيري تقدم لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية .. بهذا السعر

كيا سيراتو 2009 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

بقوة 349 حصانا.. أسعار سيارة VIN FAST "VF7" الكهربائية الجديدة

شيري تيجو 7 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

5 سيارات رياضية زيرو بمليون جنيه.. صور

دونج فينج تقدم HUGE 2024 الجديدة كليًا في مصر بهذا السعر

اركب سيارة "أوتوماتيك" بـ 175 الف جنيه

هيونداي توسان ثاني فئة 2023 حالة الزيرو .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

عاجل| كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى

كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم بطائرة مسيرة روسية

نوة باقي المكنسة| توقعات بسقوط أمطار في الإسكندرية.. وشركة الصرف ترفع درجة الاستعداد

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

قوات حفظ السلام: مركبة تابعة للأمم المتحدة تضررت بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

مهاجم مصري على طاولة الأهلي.. واللاعب يضغط على ناديه للانتقال للأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ