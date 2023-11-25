أسعار سيارات شيري موديل 2024 في مصر.. تبدأ من 535 ألف جنيه

تقدم شركة شيري الصينية العديد من الطرازات داخل السوق المصري، بين السيدان والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، والفئة العائلية أيضا، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب كل اصدار وفئة من موديلات 2024.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

1 - شيري اريزو 5 موديل 2024

تأتي شيري اريزو 5 موديل 2024 بناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، بينما تستمد الفئة الثانية والثالثة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، وتعتمد جميع الفئات على تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة اجمالية قدرها 114 حصان عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر لكل 3800 دورة في الدقيقة.

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام ترفيهي صوتي، وسنتر لوك، مع 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وكاميرا، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS.

اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 535 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 580 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 605 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

2 – شيري تيجو 3 موديل 2024

زودت شيري تيجو 3 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات يضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتحتوي السيارة على زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الاستخدام، و وسائد هوائية أمامية ثنائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

اسعار شيري تيجو 3 موديل 2024

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 نحو 720 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

3 - شيرى تيجو 7 موديل 2024

تضم السيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 محرك 1500 CC تيربو، بقوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

وتحتوي السيارة على مرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، وفتحة سقف كهربائية، مقود حركة "مالتي فانكشن"، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، كاميرا، قفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، ريموت، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

اسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 830 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 890 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

4 - شيرى تيجو 7 برو موديل 2024

تستمد السيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، مع قوة اجمالية للمحرك 154 حصانا، و210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل السرعة CVT أوتوماتيك، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

وتضم السيارة مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما، نظام صوتي ترفيهي، وحزمة من وسائل الحماية مثل منظومة المكابح وانظمة المساعة، ومثبت للسرعة، ووسائد هوائية للحماية.

و شاشة تعمل بالمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقف مركزي، بالاضافة إلى حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية.

اسعار السيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024

الفئة الاولى بسعر مليون جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و100 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

5 – شيري تيجو 8 وشيري تيجو 8 برو موديل 2024

تضم السيارة شيري تيجو 8 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 145 حصانا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة سداسي النقلات أوتوماتيكي الاداء، بينما تستخدم النسخة تيجو 8 برو موديل 2024 محرك 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 197 حصان، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

اسعار شيري تيجو 8 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,010,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,070,000 جنيه.

اسعار سيارات شيري الرسمية موديل 2024 في مصر

اسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,225,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,375,000 جنيه.