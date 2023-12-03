سيارات شيري 2024 ترتفع أسعارها من جديد

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات موديل 2024 ، وتتوافر هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين المصريين في الحصول عليها وشرائها .

وتشهد أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا مستمرا بسبب العديد من الأزمات التي تواجه قطاع صناعة السيارات العالمي، فضلا عن عدم استقرار سعر صرف الدولار بالسوق العالمي.

1- شيري تيجو 7 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 الجديدة

تستمد سيارة شيري تيجو 7 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصان ، وعزم دورانها يصل الي 210 نيوتن /متر ، وبها خزان وقود سعة 57 لتر ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT.

- أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر 875 ألف جنيه ، بدلا من 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 يصل سعرها الي 935 ألف جنيه، بدلا من 890 ألف جنيه.

2- شيري تيجو 8 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو ، وتخرج قوة قوة 145 حصان ، وعزم دوران 210 نيوتن متر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT مكون من 7 سرعات .

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه، بدلا من 975 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 85 ألف جنيه، بدلا من مليون و 35 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 70 ألف جنيه، بدلا من مليون و 10 ألاف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 130 ألف جنيه، بدلا من مليون و 70 ألف جنيه.

3- شيري أريزو 5 موديل 2024 :

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 الجديدة

تتوافر شيري أريزو 5 موديل 2024 بمحرك سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر ، ومدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر.

- أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الاولي من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 575 ألف جنيه، بدلا من 535 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 620 ألف جنيه، بدلا من 580 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 سعرها الجديد 645 ألف جنيه، بدلا من 605 ألف جنيه.

4- شيري تيجو 3 موديل 2024 :

شيري تيجو 3 موديل 2024

تحصل شيري تيجو 3 موديل 2024 علي قوتها من محرك 1600 سي سي، وتخرج قوة 93 حصان، ويصل عزم دورانها الي 160 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعة 55 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 بالأوفر برايس :

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بفئة وحيدة في مصر يصل سعرها الجديد الي 765 ألف جنيه، بدلا من 720 ألف جنيه .