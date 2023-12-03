عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات شيري 2024 ترتفع أسعارها من جديد

سيارات شيري 2024
سيارات شيري 2024 ترتفع أسعارها من جديد

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات موديل 2024 ، وتتوافر هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين المصريين في الحصول عليها وشرائها .

شيري تيجو 3 2023 كسر زيرو .. اعرف سعرها

اركب شيري تيجو 7 أعلى فئة .. عداد 3000 كيلو

وتشهد أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا مستمرا بسبب العديد من الأزمات التي تواجه قطاع صناعة السيارات العالمي، فضلا عن عدم استقرار سعر صرف الدولار بالسوق العالمي.

1-  شيري تيجو 7 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 الجديدة

تستمد سيارة  شيري تيجو 7 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصان ، وعزم دورانها يصل الي  210 نيوتن /متر ، وبها خزان وقود سعة 57 لتر ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك  من فئة DCT.

- أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة  شيري تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر 875 ألف جنيه ، بدلا من 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  شيري تيجو 7 موديل 2024 يصل سعرها الي 935 ألف جنيه، بدلا من 890 ألف جنيه.

 

2- شيري تيجو 8 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بمحرك سعه  1500 سي سي تيربو ، وتخرج قوة قوة 145 حصان ، وعزم دوران 210 نيوتن متر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة  DCT مكون من 7 سرعات .

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه، بدلا من 975 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 85 ألف جنيه، بدلا من مليون و 35 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 70 ألف جنيه، بدلا من مليون و 10 ألاف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 130 ألف جنيه، بدلا من مليون و 70 ألف جنيه.

 

3- شيري أريزو 5 موديل 2024 :

 أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 الجديدة

تتوافر شيري أريزو 5 موديل 2024  بمحرك سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر ، ومدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر.

- أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الاولي من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 575 ألف جنيه، بدلا من 535 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 620 ألف جنيه، بدلا من 580 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 سعرها الجديد 645 ألف جنيه، بدلا من 605 ألف جنيه.

 

4- شيري تيجو 3  موديل 2024 :

 شيري تيجو 3  موديل 2024

تحصل شيري تيجو 3 موديل 2024 علي قوتها من محرك 1600 سي سي، وتخرج قوة 93 حصان، ويصل عزم دورانها الي 160 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعة 55 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار شيري تيجو 3  موديل 2024 بالأوفر برايس :

تباع سيارة شيري تيجو 3  موديل 2024 بفئة وحيدة في مصر يصل سعرها الجديد الي 765 ألف جنيه، بدلا من 720 ألف جنيه .

شيرى تيجو 7 تيجو 7 موديل 2024 اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 شيري تيجو 8 شيرى اريزو 5 أريزو 5 موديل 2024 شيري تيجو 3 تيجو 3 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

موضوعات متعلقة

جيب افنجر 2024 تظهر رسميًا بهذه المواصفات |شاهد

شاهد| سيارة Voyager X الكهربائية الطائرة

مقارنة بين ام جى ZS واوبل كروس لاند 2023

سعر بيجو E-Rifter الكهربائية الجديدة

أرخص سيارة عائلية جديدة في مصر | تفاصيل

مواصفات رينو كارديان العائلية الجديدة

زيادة 40 ألف جنيه | أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة 2024

بـ 220 ألف جنيه .. سيارات مستعملة مميزة للبيع

ترشيحاتنا

بسبب نفاد الوقود.. تحذيرات من انقطاع إمدادات المياه في أحياء غزة

اتوقفت 5 مرات| سبب سادس لمنع ريهام سعيد من الظهور.. وشرط وحيد للعودة

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

بالأغانى وأعلام مصر.. الجالية المصرية فى لندن تحتشد أمام المقر الانتخابى للإدلاء بأصواتهم

أفخم موبايل Oppo ينافس iPhone وسامسونج

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

نداء للجميع|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ