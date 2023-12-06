ترتفع أسعار السيارات بالسوق المصري بوتيرة سريعة ، وذلك يعود الى ارتفاع أسعار السيارات عالميا، نتيجة العديد من المشاكل التي واجهت قطاع صناعة السيارات عالميا، وأثرت علي عدم توافر الطرازات الجديدة بكميات كبيرة لدي الوكلاء والموزعين ما أدي الي بيعها بأسعار إضافية " أوفر برايس " .

أسعار MG 6 موديل 2024 الجديدة

-وسائل السلامة بـ إم جي 6 موديل 2024 :

أسعار MG 6 موديل 2024 الجديدة

تحتوي سيارة MG 6 موديل 2024 الجديدة على العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، 6 وسائد هوائية، وبها هيكل صلب لزيادة الأمان، ونقاط تثبيت Child ISOFIX وبها نظام ABS، ESP، EBD وCBC الخاص بفرامل السيارة والتي تعمل على إيقافها بسهولة .

- محرك MG 6 موديل 2024 :

أسعار MG 6 موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة إم جي 6 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة 9.8 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتنتج قوة 169 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي .

- أسعار MG 6 موديل 2024 الجديدة :

أسعار MG 6 موديل 2024 الجديدة

الفئة الأولى من سيارة MG 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و89 ألف جنيه، بدلا من مليون و59 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة MG 6 موديل 2024 يصل سعرها الى مليون و 114 ألف جنيه، بدلا من مليون و 89 ألف جنيه، بزيادة تصل الى 30 ألف جنيه .