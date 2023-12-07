سيارات أوبل 2024 بالأوفر برايس الجديد

يضم سوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة والتي تحتوي علي مختلف طرازات وإصدارات السيارات الجديدة ، وتأتي هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات.

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيارات أوبل موديل 2024 بأوفر برايس جديد :

1- اوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك :

مواصفات اوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك

تصل سرعة سيارة اوبل كورسا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان ، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1200 سي سي .

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 تباع الآن بسعر مليون و 149 ألف جنيه، بدلا من مليون و 49 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

2- أوبل موكا موديل 2024 الكروس أوفر :

سعر أوبل موكا موديل 2024 الكروس أوفر

تستهلك سيارة أوبل موكا موديل 2024 الكروس أوفر من الوقود ما يصل الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي تيربو .

الفئة الأولي من سيارة أوبل موكا موديل 2024 الكروس أوفر تباع الآن بسعر مليون و 49 ألف جنيه، بدلا من مليون و 319 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها مليون و 519 ألف جنيه، بدلا من مليون و 419 الف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

3- أوبل كروس لاند موديل 2024 :

سعر أوبل كروس لاند موديل 2024

تحصل سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة 110 حصان، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتصل سرعة أوبل كروس لاند القصوى الي 187 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه، بدلا من مليون و 199 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

4- أوبل جراند لاند موديل 2024 :

مواصفات أوبل جراند لاند موديل 2024

تنتج سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 قوة تصل الي 163 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

الفئة الأولي أوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون 699 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 599 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه ، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 799 الف جنيه، بدلا من مليون و 699 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه والفئة الثالثة يصل سعرها الجديد الي مليون و 899 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 799 الف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .