سيارات أوبل 2024 بالأوفر برايس الجديد

يضم سوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة والتي تحتوي علي مختلف طرازات وإصدارات السيارات الجديدة ، وتأتي هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات.
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيارات أوبل موديل 2024 بأوفر برايس جديد :
1- اوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك :
تصل سرعة سيارة اوبل كورسا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان ، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1200 سي سي .
الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 تباع الآن بسعر مليون و 149 ألف جنيه، بدلا من مليون و 49 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .
2- أوبل موكا موديل 2024 الكروس أوفر :
تستهلك سيارة أوبل موكا موديل 2024 الكروس أوفر من الوقود ما يصل الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي تيربو .
الفئة الأولي من سيارة أوبل موكا موديل 2024 الكروس أوفر تباع الآن بسعر مليون و 49 ألف جنيه، بدلا من مليون و 319 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها مليون و 519 ألف جنيه، بدلا من مليون و 419 الف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .
3- أوبل كروس لاند موديل 2024 :
تحصل سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة 110 حصان، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتصل سرعة أوبل كروس لاند القصوى الي 187 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه، بدلا من مليون و 199 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .
4- أوبل جراند لاند موديل 2024 :
تنتج سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 قوة تصل الي 163 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .
الفئة الأولي أوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون 699 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 599 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه ، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 799 الف جنيه، بدلا من مليون و 699 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه والفئة الثالثة يصل سعرها الجديد الي مليون و 899 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 799 الف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .