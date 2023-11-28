عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. اشتري أوبل أسترا بخصم 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة أوبل أسترا أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في الأسواق العالمية، وتعتبر من أبرز السيارت المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها بنسبة 70%.

أوبل أسترا 

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

أوبل أسترا 

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل أسترا بخصم 70%

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل أسترا موديل 2023 نحو 3,573 دولار "الفئة الكاملة".

اوبل استرا اوبل أسترا أوبل أسترا موديل 2023 الوديعة الدولارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

موضوعات متعلقة

فرصة.. خصم 70% على سيارة سيات اتيكا 2022

أشهر سيارات فولكس فاجن في مصر بـ140 ألف جنيه

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

تسلا موديل 3 هايلاند تحصل على لقب أفضل سيارة يمكنك شراؤها

تويوتا لاند كروزر تحمل مرسيدس مايباخ في شوارع روسيا | فيديو

تويوتا وهيونداي وبيجو.. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

ترشيحاتنا

تحسينات سلاح الجو.. الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم وكردفان

شاهد| ماذا فعل لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا خلال لقاء سموحة

بوليتيكو: البنتاجون لا تملك الأموال لدفع تكاليف زيادة قواتها في الشرق الأوسط

القناة الـ 12 العبرية: إسرائيل ترفض صفقة "الكل مقابل الكل" مع حماس

فريد زهران: يمكن طرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنقاش المجتمعي

دوري أبطال أوروبا.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ريم البارودي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ