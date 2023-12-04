أسترا سبورتس Tourer الكهربائية تباع بهذا السعر

كشفت شركة أوبل الألمانية عن سياراتها الجديدة أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية، وتنتمي أسترا سبورتس Tourer الي فئة السيارات الكومي الرياضية .

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

- محرك أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية :

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

تحصل سيارة أوبل أسترا سبورتس Tourer علي قوتها من محرك كهربائي ، وتنتج قوة 115 كيلووات، أي ما يعادل 156 حصان، وتصل سرعة أسترا سبورتس Tourer الكهربائية القصوى الي 170 كم/ساعة .

بالإضافة الي أن سيارة أسترا سبورتس Tourer الكهربائية تحتوي علي بطارية سعه 54 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 413 كم/ساعة .

- أبعاد أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية :

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

تتوافر سيارة أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بطول 4.64 متر، وتأتي بصندوق أمتعه خلفي يصل سعته الي 1553 لتر .

- سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر:

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

تنطلق سيارة أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بسعر 43.490 يورو، أي ما يعادل مليون و 343 ألف جنيه مصري تقريباً.