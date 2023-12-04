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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسترا سبورتس Tourer الكهربائية تباع بهذا السعر

سعر أوبل أسترا سبورتس
سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

كشفت شركة أوبل الألمانية عن سياراتها الجديدة أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية، وتنتمي أسترا سبورتس Tourer الي فئة السيارات الكومي الرياضية .

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

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- محرك أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية :

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

تحصل سيارة أوبل أسترا سبورتس Tourer علي قوتها من محرك كهربائي ، وتنتج قوة 115 كيلووات، أي ما يعادل 156 حصان، وتصل سرعة أسترا سبورتس Tourer الكهربائية القصوى الي 170 كم/ساعة .

 

 

بالإضافة الي أن سيارة أسترا سبورتس Tourer الكهربائية تحتوي علي بطارية سعه 54 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 413 كم/ساعة .

- أبعاد أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية :

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

تتوافر سيارة أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بطول 4.64 متر، وتأتي بصندوق أمتعه خلفي يصل سعته الي 1553 لتر .

- سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر:

سعر أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بمصر

تنطلق سيارة أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية بسعر 43.490 يورو، أي ما يعادل مليون و 343 ألف جنيه مصري تقريباً.

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