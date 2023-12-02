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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل موكا 2024 في السوق المصري

أوبل موكا موديل
أوبل موكا موديل 2024

تأتي السيارة أوبل موكا موديل 2024 في السوق المصري بفئتين هما ELEGANCE ، و TOP LINE ، وتتميز السيارة بتصميمها الشبابي الأنيق والعصري.

 أوبل موكا موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل موكا موديل 2024

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2024 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي.

 

يمكن للسيارة أوبل موكا موديل 2023 التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة  100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

 أوبل موكا موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

الطول الكلي: 4151 مم.

العرض الكلي: 1791 مم.

الارتفاع: 1534 مم.

قاعدة العجلات: 2557 مم.

سعة التخزين الخلفية: 350 لتر.

 

تأتي السيارة اوبل موكا موديل 2024 بنظام الاتزان الالكتروني، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج الوسائد الهوائية الذي يصل إلى 8 AIRBAGS، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والتحذير من مغادرة المسار، مع متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية.

 

كما دعمت السيارة اوبل موكا موديل 2024 بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، وحساسات ركن مع كاميرا لسهولة المتابعة، بالإضافة إلى اضاءة نهارية LED ومصابيح حادة المظهر، ومرايا جانبية ذات إشارات ضوئية.

 أوبل موكا موديل 2024

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2024

أوبل موكا موديل 2024 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,319,990 جنيه

أوبل موكا موديل 2024 الفئة الثانية GS LINE بقيمة قدرها 1,419,990 جنيه

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