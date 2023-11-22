أوبل استرا هاتشباك أوتوماتيك بـ 220 ألف جنيه

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتناسب جميع هذه السيارات جميع أفراد المجتمع لما يتوافر بها من مميزات متطورة وحديثة ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع أوبل استرا موديل 2007، وتنتمي استرا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

- مواصفات استرا موديل 2007 الهاتشباك :

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

تحتوي أوبل استرا موديل 2007 الهاتشباك علي العديد من المواصفات المميزة منها، إضاءة أمامية، وشبكة أمامية كبيرة يتوسطها شعار شركة أوبل، ومصابيح ضباب أمامية، و 4 جنوط للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتحتوي علي مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك أوبل استرا موديل 2007 :

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

تستمد سيارة أوبل استرا موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتعرض استرا للبيع باللون الأزرق ، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت الهاتشباك الصغيرة من قطع مسافة تصل الي 235 ألف /كم، وبها رخصة سارية حتي شهر 10 /2024 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر أوبل استرا موديل 2007 الهاتشباك بسوق المستعمل :

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

تتوافر سيارة أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .