عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل استرا هاتشباك أوتوماتيك بـ 220 ألف جنيه

سعر أوبل استرا موديل
سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتناسب جميع هذه السيارات جميع أفراد المجتمع لما يتوافر بها من مميزات متطورة وحديثة ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع أوبل استرا موديل 2007، وتنتمي  استرا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

سعر أوبل كروس لاند موديل 2023 الجديدة في مصر

أحدث أسعار أوبل جراند لاند 2024 في مصر

- مواصفات استرا موديل 2007 الهاتشباك :

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

تحتوي أوبل استرا موديل 2007 الهاتشباك علي العديد من المواصفات المميزة منها، إضاءة أمامية، وشبكة أمامية كبيرة يتوسطها شعار شركة أوبل، ومصابيح ضباب أمامية، و 4 جنوط للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتحتوي علي مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك أوبل استرا موديل 2007 :

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

تستمد سيارة أوبل استرا موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتعرض استرا للبيع باللون الأزرق ، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت الهاتشباك الصغيرة من قطع مسافة تصل الي 235 ألف /كم، وبها رخصة سارية حتي شهر 10 /2024 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر أوبل استرا موديل 2007 الهاتشباك بسوق المستعمل :

سعر أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل

تتوافر سيارة أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .

مواصفات استرا موديل 2007 استرا موديل 2007 الهاتشباك محرك أوبل استرا استرا موديل 2007 سعر أوبل استرا السيارات المعروضة للبيع اوبل استرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل المحتجزين

موضوعات متعلقة

بسعر 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة للبيع

شاهد| بـ900 ألف جنيه سيارات سيدان 2024

هيونداي أيونيك 7 تظهر خلال اختبارها | فيديو

سيارة الرئيس الصيني تثير إعجاب نظيره الأمريكي جو بايدن| تعرف عليها

مازدا MX-30 R-EV الهجين تظهر لأول مرة

أسعار ومواصفات سانج يونج توريس في مصر

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

ميكروباص فوتون C2 يباع بسعر جديد بمصر

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-11- 2023

التعليم تنفي تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.. وتحذر من الشائعات

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على اتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس والاحتلال

رجال الظل فعلوها.. كيف روضت القاهرة والدوحة نتنياهو لقبول الهدنة في غزة

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

إجمالي إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع ويحقق 131 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ