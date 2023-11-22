أوبل استرا هاتشباك أوتوماتيك بـ 220 ألف جنيه

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتناسب جميع هذه السيارات جميع أفراد المجتمع لما يتوافر بها من مميزات متطورة وحديثة ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع أوبل استرا موديل 2007، وتنتمي استرا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .
- مواصفات استرا موديل 2007 الهاتشباك :
تحتوي أوبل استرا موديل 2007 الهاتشباك علي العديد من المواصفات المميزة منها، إضاءة أمامية، وشبكة أمامية كبيرة يتوسطها شعار شركة أوبل، ومصابيح ضباب أمامية، و 4 جنوط للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتحتوي علي مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي الحقيبة الخلفية للسيارة .
- محرك أوبل استرا موديل 2007 :
تستمد سيارة أوبل استرا موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتعرض استرا للبيع باللون الأزرق ، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت الهاتشباك الصغيرة من قطع مسافة تصل الي 235 ألف /كم، وبها رخصة سارية حتي شهر 10 /2024 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- سعر أوبل استرا موديل 2007 الهاتشباك بسوق المستعمل :
تتوافر سيارة أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .