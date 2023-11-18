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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل كروس لاند موديل 2023 الجديدة في مصر

اوبل كروس لاند موديل
اوبل كروس لاند موديل 2024

تقدم السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 في السوق المصري بفئتين هما ELEGANCE و TOP LINE ، وتتميز بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعه.

اوبل كروس لاند موديل 2024

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024

الفئة الأولى اوبل كروس لاند موديل 2024A/T / ELEGANCE  بقيمة قدرها 1,079,990 جنيها

الفئة الثانية اوبل كروس لاند موديل 2024 TOP LINE بقيمة قدرها 1,199,990 جنيها        

 

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

 

اوبل كروس لاند موديل 2024

تجهيزات أوبل كروس لاند

حصلت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على تجهيزات أخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية.

 

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024، مكابح ABSو EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية  AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

 

أبعاد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024

طول 4217 مم.

العرض 1765 مم.

الارتفاع 1605 مم.

قاعدة العجلات 2604 مم.

حجم سعة التخزين 410 لتر.

45 لترا للسعة الخاصة بخزان الوقود.

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