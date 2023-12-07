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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| كيا EV6 الفيس ليفت تظهر لأول مرة

كيا EV6 الفيس ليفت
كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة 

حصلت سيارة كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة علي العديد من التحديثات ، رغم أنه لم يمر علي إطلاقها وقت طويل، بالإضافةإلى أنه تم رصد سيارة كيا EV6 الفيس ليفت خلال اختبارها علي طرق أوروبا ، وسيتم تقديم تحديث نصف الدورة خلال العام المقبل 2024 .

 كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة 

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 كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة 
 كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة 

ظهرت  كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة بمصابيح أمامية معاد تشكيلها ، وبها إضاءة حادة، ومصابيح نهارية، بالإضافة الي تحديثات على الصدادات، وبها تصميم عجلات جديد .

 كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة 

تحتوي كيا EV6 الفيس ليفت علي تحديثات بالجزيء الخلفي، وبها مصابيح خلفية LED، وصداد معاد تصميمه، وشملت المقصورة تعديلات بشكل طفيف، ولوحة قيادة معاد تصميمها، وتعتمد علي منصة  E-GMP ، وبها حزمة بطاريات تبلغ سعتها 77.4 كيلووات /الساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 500 كم/ساعة .

 كيا EV6 الفيس ليفت الجديدة 

ظهوره كيا EV6  لأول عام 2021، وستكشف كيا عن الطراز المحسن في عام 2024 في كوريا، وستصل الي  الي الأسواق الأخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة، من النسخة المحدثة خلال العام الجديد 2024 .

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