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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. كيا أكسيد بدون أوفر برايس

صدى البلد

تعتبر السيارة كيا أكسيد أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية المرشحة للاستيراد من الخارج، وخاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الولارية الخاصة بها بقيمة 70%.

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كيا أكسيد

كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

كيا أكسيد

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

كيا أكسيد

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة كيا أكسيد

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة كيا أكسيد موديل 2023 نحو 4,928 دولار.

 

 

 

 

 

أوفر برايس كيا اكسيد كيا أكسيد الوديعة البنكية

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