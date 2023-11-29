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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. 5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2009

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.

سوزوكي التو 

سوزوكي التو موديل 2009

تمتلك السيارة سوزوكي التو محرك 800 سي سي بقوة 47 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 62 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى توافر إصدارات اخرى بسعة 1000 سي سي مع محرك رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

فورد مونديو

فورد مونديو موديل 1998

تتوفر السيارة فورد مونديو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة، ، وزجاج كهربائي في الأمام.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس سوزوكي التو سكودا اوكتافيا A4 فورد مونديو رينو لوجان سكودا اوكتافيا

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