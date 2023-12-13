مواصفات وسعر سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت

دائما ما تقوم الشركات بتقديم تحديثات جديدة علي سياراتها ومن ضمن هذه الشركات سيتروين التي قامت بعمل تحديثات وتعديلات جديدة علي سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت، وذلك لتظهر سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت بشكل وتصميم مميز، بالإضافة لاحتوائها علي عدد من التكنولوجيات المتطورة والحديثة التي يحتاج اليها أصحاب السيارات لتسهيل عملية القيادة عليهم .

أسعار سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت بعد التحديثات

- تعديلات سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت :

أسعار سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت بعد التحديثات

حصلت سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت الجديدة علي العديد من المزايا الجديدة منها شاحن لاسلكي، وتطعيمات من النيكل في الداخل علي الدواسات وفي العتب الأمامي، وبها محدودية بالألوان التي ستتواجد بـ شاشات السيارة.

- محرك سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت :

أسعار سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت بعد التحديثات

تحصل سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 165 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 10 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتمتلك خزان وقود يصل سعته الي 53 لتر .

- أسعار سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت بعد التحديثات :

أسعار سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت بعد التحديثات

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت تباع بسعر مليون و 574 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 479 الف جنيه ، بزيادة 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت تباع بسعر مليون و 704 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 609 الف جنيه ، بزيادة 95 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت تباع بسعر مليون و 789 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 679 الف جنيه ، بزيادة 110 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 AirCross الفيس ليفت تباع بسعر مليون و 909 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 779 الف جنيه ، بزيادة 130 ألف جنيه .