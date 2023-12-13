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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طريقة استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

كيفيه استخدام كابل
كيفيه استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

خلال فصل الشتاء يفاجأ الكثير من ملاك السيارات بعدم استطاعة تشغيل المحرك، وذلك يعود الي انتهاء شحن البطارية ، وفي هذه الحالة يتم الاستعانة بكابل لإعادة تشغيل محرك السيارة ، من خلال توصيل السيارة ببطارية سيارة أخري من خلال كابل إعادة تشغيل السيارة.

 كيفيه استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

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قبل توصيل كابل إعادة تشغيل السيارة يجب إطفاء محركات السيارتين ، ومن ثم يتم البدء في عملية توصيل كابلات من السيارة الفاقدة للتيار الكهربي بـ السيارة المانحة للتيار الكهربي ، ومن هنا يتم توصيل القطب الموجب بالموجب والسالب بالسلب في السيارتين .

 كيفيه استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

وفي هذه الحالة يجب مراعة عدم ملامسة المشابك الحمراء للأجزاء المعدنية الأخرى بالسيارة دون قصد، وإلا فقد تحدث دائرة قصر كهربائية.

- إمكانية حدوث انفجار بالسيارة :

 كيفيه استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

لا يجوز بأي حال من الأحوال توصيل كابل المساعدة على بدء الدوران بالقطب السالب لبطارية السيارة المعطلة مباشرة، وذلك نظرا لأنه قد يحدث تطاير للشرر عند توصيل المشبك الأخير، علاوة على أن البطارية قد تتعرض للانفجار.

 كيفيه استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

وعند توصيل كابلات المساعدة على بدء الدوران فيجب تشغيل السيارة المانحة للتيار الكهربائي، وتركها دائرة لبضع دقائق، وبعد ذلك يتم محاولة تشغيل محرك السيارة المتعطلة، وإذا تعذر إدارة المحرك على الفور، فعند ذلك يجب التحقق من سلامة توصيل مشابك الكابلات، والانتظار لبضع دقائق قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.

 كيفيه استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

وعندما يتم إدارة المحرك في السيارة المتعطلة يمكن تشغيل الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار مثل المروحة والإضاءة وتدفئة الزجاج الخلفي، وذلك لتجنب حدوث تلفيات في المجموعة الكهربائية بالسيارة بسبب ذروات الجهد الكهربائي.

 كيفيه استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

وفي النهاية يتم خلع كابلات المساعدة على بدء الدوران بترتيب عكسي لعملية التركيب؛ حيث يتم إزالة الكابل الأسود أولا، ثم يتم إزالة الكابل الأحمر بعد ذلك، بالإضافة إلى إيقاف الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار الكهربائي غير الضرورية. 

ملاك السيارات فصل الشتاء توصيل السيارة كابل إعادة تشغيل السيارة السيارة المانحة للتيار الكهربي عدم ملامسة المشابك

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