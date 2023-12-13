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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| رينو تويزي 2023 الكهربائية بمصر

مواصفات رينو تويزي
مواصفات رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية الصغيرة

كشفت شركة رينو عن سيارتها الكهربائية الصغيرة رينو تويزي موديل 2023 ،  وتعتمد تويزي علي محرك كهربائي ينتج قوة 17 حصان ، وعزم دورانها يصل الي 57 نيوتن/متر.

مواصفات رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية الصغيرة

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تصل قوة سيارة رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 80 كم/ساعة، ويمكنها أن تقطع مسافة سير تصل الي 100 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري ، ويستغرق شحن البطارية بكامل مدة تصل الي 3 ساعات ونصف .

- أبعاد رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية :

مواصفات رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية الصغيرة

تأتي سيارة رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية بطول 2.3 متر ، وعرض 1.19 متر، وارتفاع 1.46 متر ، ويصل وزنها الي 450 كجم.

- مواصفات رينو تويزي موديل 2023 :

مواصفات رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية الصغيرة

زودت رينو تويزي موديل 2023 الكهربائية بالعديد من المميزات منها إضاءة نهارية، وعجلات مقاس 13 بوصة، وفرامل ديسك في الأمام والخلف، وعداد للبطارية، وشاشة لعرض السرعة، وبلوتوث مع سماعات، ومخارج كهربائية، وسائد هوائية ، و أحزمة أمان، ونظام لمنع تشغيل المحرك للحماية من السرقة.
 

أبعاد رينو تويزي تويزي رينو تويزي موديل 2023 تويزي موديل 2023 الكهربائية مواصفات رينو تويزي موديل 2023

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