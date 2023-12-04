اركب رينو فلوانس أوتوماتيك بسعر مغري

يتواجد داخل السوق المصري للمستعمل باقة مميزة من السيارات الحديثة التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة، وجاءت هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية .

سعر رينو فلوانس موديل 2011 المستعملة

- محرك رينو فلوانس موديل 2011 :

سعر رينو فلوانس موديل 2011 المستعملة

تحصل سيارة رينو فلوانس موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت فلوانس من قطع مسافة سير تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات فلوانس موديل 2011 السيدان :

سعر رينو فلوانس موديل 2011 المستعملة

تحتوي سيارة رينو فلوانس موديل 2011 علي العديد من المميزات منها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، ومرايات جانبية كهربائية باللون الأسود، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية صغيرة، و 4 جنوط للكاوتش، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر رينو فلوانس موديل 2011 المستعملة :

سعر رينو فلوانس موديل 2011 المستعملة

تتوافر سيارة رينو فلوانس موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها.