مواصفات رينو كارديان العائلية الجديدة

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو كارديان، وتنتمي كارديان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وستظهر قريباً في سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة .

مواصفات رينو كارديان

- محرك رينو كارديان العائلية :

مواصفات رينو كارديان

تحصل رينو كارديان العائلية علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 125 حصان، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر .

- مواصفات رينو كارديان :

تعتمد رينو كارديان على منصة CMF الجديدة ويصل طولها الي 4.12 متر، ومستوحاة من سيارة رينو كيجر، ولكنها ذات حجم أكبر وأفضل، وبها مصابيح أمامية، وشبكة مزدوجة ، وتحتوي علي شعار رينو كبير في المنتصف، وبها لمسات من الألمنيوم الصناعي وصداد أمامي كبير.

مواصفات رينو كارديان

بالإضافة الي أن سيارة رينو كارديان العائلية تمتلك من الخلف مصابيح على شكل حرف C ، وجناح مدمج، وبها كسوة سميكة على أقواس العجلات، وعجلات معدنية، وقضبان للسقف، وقطع من الكروم.