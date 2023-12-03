مواصفات رينو كارديان العائلية الجديدة

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو كارديان، وتنتمي كارديان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وستظهر قريباً في سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة .
- محرك رينو كارديان العائلية :
تحصل رينو كارديان العائلية علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 125 حصان، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر .
- مواصفات رينو كارديان :
تعتمد رينو كارديان على منصة CMF الجديدة ويصل طولها الي 4.12 متر، ومستوحاة من سيارة رينو كيجر، ولكنها ذات حجم أكبر وأفضل، وبها مصابيح أمامية، وشبكة مزدوجة ، وتحتوي علي شعار رينو كبير في المنتصف، وبها لمسات من الألمنيوم الصناعي وصداد أمامي كبير.
بالإضافة الي أن سيارة رينو كارديان العائلية تمتلك من الخلف مصابيح على شكل حرف C ، وجناح مدمج، وبها كسوة سميكة على أقواس العجلات، وعجلات معدنية، وقضبان للسقف، وقطع من الكروم.