سعر ومواصفات رينو اوسترال 2024 بمصر

سوق السيارات المصري يتوافر به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم تلك السيارات بمختلف فئاتها وإصداراتها الجديدة .
ويبحث المواطنين عن تلك السيارات وخصوصا فئة السيارات الـ SUV وذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات رينو اوسترال موديل 2024 .
- وسائل السلامة بـ رينو اوسترال الـ SUV :
زودت رينو اوسترال موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان المتطورة منها، ESP، ووسائد هوائية، و
نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وقفل مركزي للأبواب .
- سعه محرك رينو اوسترال موديل 2024 :
عزم دوران رينو اوسترال موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 160 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية .
- أسعار رينو اوسترال موديل 2024 الـ SUV :
الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 550 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 650 ألف جنيه ، والفئة الثالثة تباع بـ مليون و 750 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 840 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الخامسة الي مليون 850 ألف جنيه .