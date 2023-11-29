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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات رينو اوسترال 2024 بمصر

أسعار رينو اوسترال
أسعار رينو اوسترال موديل 2024 الـ SUV

سوق السيارات المصري يتوافر به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم تلك السيارات بمختلف فئاتها وإصداراتها الجديدة .

أسعار رينو اوسترال موديل 2024 الـ SUV

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ويبحث المواطنين عن تلك السيارات وخصوصا فئة السيارات الـ SUV وذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات رينو اوسترال موديل 2024 .

- وسائل السلامة بـ رينو اوسترال الـ SUV :

أسعار رينو اوسترال موديل 2024 الـ SUV

زودت رينو اوسترال موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان المتطورة منها، ESP، ووسائد هوائية، و
نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وقفل مركزي للأبواب .

- سعه محرك رينو اوسترال موديل 2024 :

أسعار رينو اوسترال موديل 2024 الـ SUV

عزم دوران رينو اوسترال موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 160 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية .

- أسعار رينو اوسترال موديل 2024 الـ SUV :

أسعار رينو اوسترال موديل 2024 الـ SUV

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 550 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 650 ألف جنيه ، والفئة الثالثة تباع بـ مليون و 750 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 840 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الخامسة الي مليون 850 ألف جنيه .

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