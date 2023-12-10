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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارات كيا في السعودية.. صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية كيا العديد من الخيارات المميزة في السوق السعودي للسيارات، تتنوع بين السيارات الفاخرة والاقتصادية، ومن بين أشهر سيارتها منخفضة التكلفة بيكانتو موديل 2023.

كيا بيكانتو موديل 2023 

مواصفات السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

  • محرك سعة 1200 سي سي
  • 4 سلندر "رباعي الاسطوانات
  • قوة تصل الى 84 حصانا
  • العزم الأقصى للدوران 122 نيوتن/متر
  • استهلاك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر
  • جر امامي
  • السرعة القصوى 161 كيلومتر في الساعة
  • تسارع 13.7 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.
  • ناقل حركة: أوتوماتيكي
  • سعة خزان الوقود 35 لتر
كيا بيكانتو موديل 2023 

ابعاد السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

- الطول الكلي 3.595 متر

- العرض الكلي 1.595 متر

- الارتفاع الكلي 1.495 متر

- قياس قاعدة العجلات 2.400 متر

- حجم سعة التخزين "الحقيبة الخلفية" 255 لتر

 

مواصفات الأمن والسلامة للسيارة كيا بيكانتو موديل 2023

  • نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS
  • غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي
  • وسائد هوائية
  • طفاية حريق
  • كاشف التصادم
  • عرض مراقبة ضغط الإطارات
  • مشد حزام الأمان الواقي - أمامي فقط
كيا بيكانتو موديل 2023 

أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية نحو 47,148 ريال.

 

 

 

 

 

السعودية كيا بيكانتو موديل 2023 كيا بيكانتو كيا بيكانتو

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