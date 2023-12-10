سعر أرخص سيارات كيا في السعودية.. صور

تقدم العلامة التجارية كيا العديد من الخيارات المميزة في السوق السعودي للسيارات، تتنوع بين السيارات الفاخرة والاقتصادية، ومن بين أشهر سيارتها منخفضة التكلفة بيكانتو موديل 2023.

كيا بيكانتو موديل 2023

مواصفات السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

محرك سعة 1200 سي سي

4 سلندر "رباعي الاسطوانات

قوة تصل الى 84 حصانا

العزم الأقصى للدوران 122 نيوتن/متر

استهلاك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر

جر امامي

السرعة القصوى 161 كيلومتر في الساعة

تسارع 13.7 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

ناقل حركة: أوتوماتيكي

سعة خزان الوقود 35 لتر

كيا بيكانتو موديل 2023

ابعاد السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

- الطول الكلي 3.595 متر

- العرض الكلي 1.595 متر

- الارتفاع الكلي 1.495 متر

- قياس قاعدة العجلات 2.400 متر

- حجم سعة التخزين "الحقيبة الخلفية" 255 لتر

مواصفات الأمن والسلامة للسيارة كيا بيكانتو موديل 2023

نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS

غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي

وسائد هوائية

طفاية حريق

كاشف التصادم

عرض مراقبة ضغط الإطارات

مشد حزام الأمان الواقي - أمامي فقط

كيا بيكانتو موديل 2023

أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية نحو 47,148 ريال.