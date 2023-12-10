أوبل ورينو.. أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة.. صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الرياضية الجديدة التي تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي، ويمكنها التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

سعر السيارة أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الثانية GS LINE بقيمة قدرها 1,249,990 جنيه

رينو داستر موديل 2023

رينو داستر موديل 2023

حصلت السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة ،وتتسارع من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

سعر رينو داستر موديل 2023

رينو داستر موديل 2023 الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 1,040,000 جنيه

رينو داستر موديل 2023 الفئة الثانية H3 بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

سانج يونج تيفولى XLV

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024

تحتوي السيارة سانج يونج تيفولى XLV على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

سعر سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024

يبلغ سعر السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 نحو 1,150,000 جنيه

ميتسوبيشى إكليبس كروس

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

تتوفر السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,365,000 جنيه.

الئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,395,000 جنيه .

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,425,000 جنيه .

الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,495,000 جنيه.

سيتروين C4 موديل 2023

تستخدم السيارة ستروين C4 موديل 2023 ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، إضافة إلى محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 155 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وحوالي 8.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.

أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,304,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE RED بقيمة قدرها 1,439,000 جنيه