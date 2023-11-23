بروتون أوتوماتيك بـ 270 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

سوق السيارات المستعمل يتواجد به الكثير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره هذه الإصدارات بكثرة بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة ، هذه الأزمات أثرت علي عدم توافر السيارات الجديدة موديل 2023 بأسعارها الرسمية ، ويتم وضع أسعار إضافية علي السعر الرسمي " أوفر برايس" .

سعر بروتون جين 2 موديل 2011



- مواصفات بروتون جين 2 موديل 2011 :

سعر بروتون جين 2 موديل 2011

تحتوي سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 علي سبويلر خلفي، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، بالإضافة الي أن الشبكة الأمامية تحتوي علي شعار شركة بروتون ، وبها مرايات جانية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، و 4 جنوط للكاوتش، ومثبت بها 4 جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي لسيارة بروتون .

- محرك بروتون جين 2 موديل 2011 :

سعر بروتون جين 2 موديل 2011

تحصل سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الرمادي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- سعر بروتون جين 2 موديل 2011 :

سعر بروتون جين 2 موديل 2011

يصل سعر سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري الي 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .