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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بروتون أوتوماتيك بـ 270 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

سعر بروتون جين 2
سعر بروتون جين 2 موديل 2011

سوق السيارات المستعمل يتواجد به الكثير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره هذه الإصدارات بكثرة بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة ، هذه الأزمات أثرت علي عدم توافر السيارات الجديدة موديل 2023 بأسعارها الرسمية ، ويتم وضع أسعار إضافية علي السعر الرسمي " أوفر برايس" .

سعر بروتون جين 2 موديل 2011 

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- مواصفات بروتون جين 2 موديل 2011 :

سعر بروتون جين 2 موديل 2011 

تحتوي سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 علي سبويلر خلفي، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، بالإضافة الي أن الشبكة الأمامية تحتوي علي شعار شركة بروتون ، وبها مرايات جانية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، و 4 جنوط للكاوتش، ومثبت بها 4 جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي لسيارة بروتون .

- محرك بروتون جين 2 موديل 2011 :

سعر بروتون جين 2 موديل 2011 

تحصل سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الرمادي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم،  ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- سعر بروتون جين 2 موديل 2011 :

سعر بروتون جين 2 موديل 2011 

يصل سعر سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري الي 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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