عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بروتون ساجا السيدان بالأوفر برايس| صور

بروتون ساجا موديل
بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية

قفزت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 المتوافرة بالسوق المصرية، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات عالميا للعديد من الأزمات التي من شأنها أن تعمل على ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر قطع غيار السيارات الجديدة.

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية

الفرق بين رينو لوجان و بروتون ساجا السيدان | بالأسعار

شبابية.. بروتون واجا أوتوماتيك بسعرٍ مغرٍ| صور

يعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر بروتون ساجا موديل 2022 الجديد:

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية

- سعة محرك بروتون ساجا

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 95 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود بروتون ساجا إلى 40 لترا، وتستهلك 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

- مواصفات ساجا موديل 2022

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصري

تحتوي بروتون ساجا السيدان موديل 2022 على العديد من المميزات المتطورة، منها مدخل AUX، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل USB، ونوافذ كهربائية، وفرش مقاعد من القماش، وباور ستيرنج، وتكييف، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات كهربائية، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب أمامية، و جنوط، وكاميرا خلفية.

- أسعار ساجا السيدان

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصري

الفئة الأولى من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية تباع بسعر 490 ألف جنيه، بدلا من 430 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 60 ألف جنيه.

مقصورة بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصري

الفئة الأولى من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية تباع بسعر 570 ألف جنيه، بدلا من 465 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 105 آلاف جنيه.

محرك بروتون ساجا سعة محرك بروتون ساجا مواصفات ساجا موديل 2022 ساجا موديل 2022 أسعار ساجا السيدان ساجا السيدان السيارات الجديدة موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

الدواء تحذر من مكمل غذائي شهير متداول بالأسواق| تعرف على القصه كاملة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

موضوعات متعلقة

هيونداي اكسيل أوتوماتيك للبيع بسعر مغر| صور

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

مليون وأنت طالع.. 5 سيارات موديل 2024 بالسعر الرسمي

شاهد| ظهور هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة

المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة.. تعرف عليها

لقائدي السيارات.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود| تفاصيل

تشترى أيه.. مقارنة بين كيا اكسيد وشانجان سي-اس-35-بلس

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية | صور

ترشيحاتنا

السيسي: هدفنا الوصول لتوصيف حقيقي للواقع الحالي لحلول مشاكلنا

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر

السيسي لـ«الأعلى للجامعات»: عايز حلول تفيد الناس

قصة الاحتفال بالمولد النبوي .. الشيخ الشعراوي يوضح

يوم تفوق جامعات مصر|السيسي يلتقي عددًا من رؤساء وممثلي اتحادات الطلاب

تطوير غير مسبوق لـ “التعليم العالى”.. جهود مكثفة لربط البحث العلمي بالصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

فيديو

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ