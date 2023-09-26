أسعار بروتون ساجا السيدان بالأوفر برايس| صور

قفزت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 المتوافرة بالسوق المصرية، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات عالميا للعديد من الأزمات التي من شأنها أن تعمل على ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر قطع غيار السيارات الجديدة.

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية

يعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر بروتون ساجا موديل 2022 الجديد:

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية

- سعة محرك بروتون ساجا

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 95 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود بروتون ساجا إلى 40 لترا، وتستهلك 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

- مواصفات ساجا موديل 2022

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصري

تحتوي بروتون ساجا السيدان موديل 2022 على العديد من المميزات المتطورة، منها مدخل AUX، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل USB، ونوافذ كهربائية، وفرش مقاعد من القماش، وباور ستيرنج، وتكييف، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات كهربائية، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب أمامية، و جنوط، وكاميرا خلفية.

- أسعار ساجا السيدان

بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصري

الفئة الأولى من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية تباع بسعر 490 ألف جنيه، بدلا من 430 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 60 ألف جنيه.

مقصورة بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصري

الفئة الأولى من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بسوق السيارات المصرية تباع بسعر 570 ألف جنيه، بدلا من 465 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 105 آلاف جنيه.