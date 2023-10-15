معشوقة الشباب .. بروتون جين 2 مستعملة بأفضل سعر 

تعتبر شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات ، واحدة من افضل الشركات التى تصنع مركبات اقتصادية تستطيع تلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط للسيارات لانخفاض اسعارها مقابل اسعار الشركات الاخرى ، وهى متميزة فى صناعة السيارات السيدان .

بروتون جين 2 موديل 2014

ولكن فى عام 2004 وحتى عام 2014 ، اى 10 اعوام استطاعت الشركة الماليزية بروتون من انتاج سيارات الشهيرة جين 2 ، والتى يعتبرها الشباب فى الشرق الاوسط وبالاخص فى مصر ، احد سيارات السباق بالرغم من كونها سيارة سيدان عادية ، الا ان تصميمها الرياضى وقوتها العالية دفعتهم لذلك .

ومن خلال هذه المميزات ، اصبحت السيارة بروتون جين 2 من افضل واكثر اختيارات الشباب المصرى الذى يريد شراء سيارة تجمع بين القوة والشكل المميز وبسعر منافسة ، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات السيارة جين 2 موديل 2024 والتى تعتبر اخر اصدار من هذا الطراز .

بروتون جين 2 موديل 2014

من المعروف ان السيارة بروتون جين 2 موديل 2014 ، تستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 110 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات ، وتستهلك 12 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، وتصل سرعتها القصوى إلي 190 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية .

بروتون جين 2 موديل 2014

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بروتون جين 2 موديل 2014 ، بطول 4.310 مم، و عرض 1.725 مم ، وارتفاع 1.435 مم ، و تزن السيارة 1190 كم.

بروتون جين 2 موديل 2014

وتحتوى السيارة بروتون جين 2 موديل 2014 بالعديد من التجهيزات منها ، تكيف ، وراديو ، وكاسيت ، ومقاعد من الجلد ، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي ، ونظام صوتي ، وعدادات قياسية للسرعة ، ومقود متعدد الاستخدامات ، بالإضافة إلي احتوائها علي مساحات إضافية بالأبواب ، و فوانيس ضبابية أمامية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومرايات جانبية تعمل بالكهرباء ، وتحتوي سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 أيضا علي مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وإضاءة خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون جين ، وسبويلر خلفي .

وتضم السيارة بروتون جين 2 موديل 2014 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية تقوم بحماية سائق السيارة والركاب في حالة وقوع أي حوادث أو تصادم، و نظام منع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة، وحساسات للركن ، ونظام EBD، ونظام إنذار، وأحزمة أمان .

بروتون جين 2 موديل 2014

اما عن سعر السيارة بروتون جين 2 موديل 2014 ، داخل سوق السيارات المحلى المصرى للسيارات المستعملة ، فتتراوح ما بين 280 الف جنيه إلى 300 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .