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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة| صور

مواصفات مرسيدس AMG
مواصفات مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة

أعلنت شركة مرسيدس عن سياراتها الجديدة مرسيدس  AMG CLE 53 4Matic+ ، وتنتمي مرسيدس الجديدة الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، وتظهر  AMG CLE 53 4Matic+ الكوبيه بتصميم جذاب ، وبها معدلات أداء عالية بفضل محركها القوي .

مواصفات مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة 

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- محرك مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه :

مواصفات مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة 

تعتمد سيارة مرسيدس الكوبيه  AMG CLE 53 4Matic+ الجديدة علي تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت، وتحصل علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، وتخرج قوة 449 حصان، وبها عزم أقصي للدوران يصل الي 560 نيوتن / متر .

مواصفات مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة 

تتسارع سيارة مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعه .

- مواصفات مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه :

مواصفات مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة 

تظهر سيارة مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه بـ  مقدمة أكثر شراسة، وبها شبكة مبرد Panamericana مميزة، وبها رفارف أمامية وخلفية يحتون علي فتحات تهوية ضخمة، وبها مصابيح تعمل بتقنية LED، ومصابيح خلفية LED، وبها عجلات مقاس 20 بوصة ، وسبويلر خلفي .

مواصفات مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة 

زودت مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه بـ شاشة مقاس 12.3 بوصة، و شاشة مقاس 11.9 بوصة لنظام الملتيميديا، ومقاعد صممت بـ جلود فاخرة، ومقاعد رياضية .

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