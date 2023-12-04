مرسيدس E200 أوتوماتيك للبيع بـ 250 ألف جنيه

يتوافر بسوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة ، ويبحث عن تلك الإصدارات الكثير من المواطنين ، وذلك بفضل ما تمتلكه من مميزات منها سهولة إعادة بيعها من جديد، وتواجد هذه السيارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

أسعار مرسيدس E200 موديل 1985 بسوق المستعمل

- مواصفات مرسيدس E200 موديل 1985:

أسعار مرسيدس E200 موديل 1985 بسوق المستعمل

زودت سيارة مرسيدس E200 السيدان بالعديد من المواصفات الحديثة منها، إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، وتحتوي على شبكة أمامية عريضة، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس على مقدمة السيارة، وتمتلك مرايا جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض خارجية بنفس لون السيارة ، بالإضافة الى أن مرسيدس E200 تحتوي علي صداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وتم تثبيت شعارها على الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك مرسيدس E200 موديل 1985 السيدان :

أسعار مرسيدس E200 موديل 1985 بسوق المستعمل

تصل قوة سيارة مرسيدس E200 موديل 1985 من المحرك الى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الى 200 ألف/كم، وتمتلك محركا سعة 2000 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة 6 شهور ، ويوجد بها دهانات خارجية .

- أسعار مرسيدس E200 موديل 1985 في سوق المستعمل :

أسعار مرسيدس E200 موديل 1985 بسوق المستعمل

تباع سيارة مرسيدس E200 موديل 1985 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .