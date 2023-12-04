مرسيدس E200 أوتوماتيك للبيع بـ 250 ألف جنيه

يتوافر بسوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة ، ويبحث عن تلك الإصدارات الكثير من المواطنين ، وذلك بفضل ما تمتلكه من مميزات منها سهولة إعادة بيعها من جديد، وتواجد هذه السيارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
- مواصفات مرسيدس E200 موديل 1985:
زودت سيارة مرسيدس E200 السيدان بالعديد من المواصفات الحديثة منها، إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، وتحتوي على شبكة أمامية عريضة، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس على مقدمة السيارة، وتمتلك مرايا جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض خارجية بنفس لون السيارة ، بالإضافة الى أن مرسيدس E200 تحتوي علي صداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وتم تثبيت شعارها على الحقيبة الخلفية للسيارة .
- محرك مرسيدس E200 موديل 1985 السيدان :
تصل قوة سيارة مرسيدس E200 موديل 1985 من المحرك الى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الى 200 ألف/كم، وتمتلك محركا سعة 2000 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة 6 شهور ، ويوجد بها دهانات خارجية .
- أسعار مرسيدس E200 موديل 1985 في سوق المستعمل :
تباع سيارة مرسيدس E200 موديل 1985 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .