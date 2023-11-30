مرسيدس توقف تصنيع سيارة EQS SUV

تخطط شركة مرسيدس بنز للتوقف عن تصنيع سيارة EQS SUV في الولايات المتحدة وستنقل الإنتاج إلى ألمانيا.

يتم حاليًا إنتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة التي تعمل بالبطارية الكهربائية في منشأة العلامة التجارية في فانس، ألاباما. ويشكل حوالي 7% من قدرة المصنع السنوية البالغة 305.000 مركبة. بين يناير وسبتمبر.

باعت مرسيدس-بنز 7086 سيارة EQS SUV في الولايات المتحدة. وفي النصف الأخير من العقد، سيتم نقل الإنتاج إلى بريمن، ألمانيا. سيتم سد الفجوة التي خلفتها سيارة EQS SUV في ألاباما بنسخة كهربائية من GLC.

تم وصف هذا الطراز الجديد بأنه "بقرة حلوب" من قبل مصدر في الشركة لم يذكر اسمه، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2026. أثناء حديثه مع Auto News، اقترح نائب رئيس AutoForecast Solutions، سام فيوراني، أنه يمكن إنتاج ما يصل إلى 50000 سيارة GLC EV. صنعت في السنة الأولى.

ستساعد هذه الخطوة على تحسين القدرة الإنتاجية في مصنع ألاباما، والأهم من ذلك، أنه من المتوقع أن تحقق أرقام مبيعات أعلى من سيارة EQS SUV. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة سيجعله مؤهلاً للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب قانون الحد من التضخم.

تشير AutoForecast Solutions أيضًا إلى أن سيارة GLC EV ستساهم في تعزيز الربحية من خلال تحسين وفورات الحجم. سيكون بمثابة بديل لسيارة الكروس أوفر EQC التي تم تحديد نطاقها محدود جدًا بحيث لا يمكن بيعها في الولايات المتحدة.

قدمت مرسيدس للتجار في الولايات المتحدة أول نظرة على سيارة GLC EV العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل مداها إلى حوالي 300 ميل (482 كم) وسيكون لها تصميم أكثر تقريبًا من طراز الاحتراق الداخلي، يمكن أن تكون السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا للشركة في الولايات المتحدة.

يقوم مصنع شركة صناعة السيارات في بريمن بألمانيا حاليًا ببناء الفئة C، والفئة E، وGLC، وEQE، وسيؤدي نقل إنتاج سيارة EQS SUV إلى الموقع إلى إضافة حوالي 20000 مركبة سنويًا إلى الخط.