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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على السيارات الممنوعة من دخول السعودية

صدى البلد

تمنع المملكة العربية السعودية بعض السيارات من دخول أراضيها، وتعتبر أغلبية هذه مستعملة تعرضت لحوادث سيتم منع إستيرادها داخل الأراضي السعودية.

 

التلاعب

تمنع السلطات السعودية التلاعب والاحتيال في السيارات وخاصة المستعملة، مثل فصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد، بالإضافة إلى استخدام مواد خاصة لإخفاء عيوب الطلاء، والتلاعب بعداد الكيلومترات، وتبديل أرقام وحروف هيكل السيارة، وإعادة طلاء هيكل السيارة لإخفاء القص والتعديل،  ووضع قطعة معدنية بين المحاور والهيكل لضبط توازن السيارة.

 

السيارات الغير صالحة 

هي السيارات والمركبات المستعملة التي تعرضت لأضرار خطيرة، والتاكسي أو الأجرة، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو حوادث انقلاب، والسيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية، والسيارات معدلة المقود ، أو السيارات التي تستخدم وقودا غير ملائم لنوع الوقود المستخدم محليًا.

 

أحكام اللائحة الفنية

قالت إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنه يجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام لائحة فنية (مذكورة أعلاه) تم تعميمها وتضم عدة نقاط رئيسية لسيارات يمنع استيرادها.

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